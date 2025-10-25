Мурзаканов вырубил Ракича в первом раунде – видео нокаута

Видео нокаута в бою Азамата Мурзаканова и Александра Ракича.

Азамат Мурзаканов нокаутировал Александра Ракича в первом раунде на UFC 321:

Для Мурзаканова этот поединок стал шестым в UFC – он выступает в лиге с 2022 года. Пять прошлых боев Мурзаканов выиграл.

