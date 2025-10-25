Азамат Мурзаканов: «Планировал победить Ракича досрочно. Хочу получить претендентский бой»
Азамат Мурзаканов прокомментировал победу над Александром Ракичем.
«Не сомневайтесь во мне – я вам это говорил. Я, конечно, планировал закончить досрочно. Говорил до этого, что буду драться за титул, если позволит Всевышний. Спасибо всем, кто приехал поддержать меня. Спасибо Ракичу – очень сильный, хороший боец.
Я благодарен организации за то, что сейчас здесь нахожусь. Хочу претендентский бой», – сказал боец полутяжелого веса UFC Азамат Мурзаканов.
Поединок между Александром Ракичем и Мурзакановым состоялся на турнире UFC 321. Мурзаканов победил техническим нокаутом в первом раунде.
