Илия Топурия: «Время идет, а трон не двигается. Кто заслуживает следующий шанс?»

Илия Топурия ждет имя нового соперника.

«Время идет, а трон не двигается. Кто заслуживает следующий шанс?» – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия , выложив нарезку с поединка против Макса Холлоуэя , состоявшегося 26 октября 2024-го.

Напомним, в июне Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру. Ожидается, что следующим соперником грузино-испанского бойца станет Джастин Гейджи или Пэдди Пимблетт.

