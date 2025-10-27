Илия Топурия: «Время идет, а трон не двигается. Кто заслуживает следующий шанс?»
Илия Топурия ждет имя нового соперника.
«Время идет, а трон не двигается. Кто заслуживает следующий шанс?» – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия, выложив нарезку с поединка против Макса Холлоуэя, состоявшегося 26 октября 2024-го.
Напомним, в июне Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру. Ожидается, что следующим соперником грузино-испанского бойца станет Джастин Гейджи или Пэдди Пимблетт.
Гейджи – о Топурии: «Надеялся, что мы подеремся в январе. Но теперь это кажется маловероятным»
Дана Уайт: «Пока еще не решили, кто станет следующим соперником Топурии»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Илии Топурии
