Умар Нурмагомедов: «Сегодня осознал, что мне все еще не хватает опыта. Но я обещаю, что стану чемпионом»

Умар Нурмагомедов высказался после победы над Марио Баутистой.

«Недооценил Баутисту. Он был жестким, показал хорошую защиту. Сегодня я осознал, что мне все еще не хватает опыта в этом спорте. Я всегда стараюсь быть как Хабиб , но у меня пока не получается. Но любая победа – это победа. Спасибо моей команде, тренерам. Спасибо болельщикам за поддержку.

Мераб Двалишвили и Петр Ян? Я буду готов к встрече с ними в 100 раз лучше, чем сегодня. И я заберу этот пояс. Плевать, кто будет чемпионом к тому моменту – титул достанется мне. Обещаю», – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов .

Поединок между Нурмагомедовым и Марио Баутистой состоялся в главном карде турнира UFC 321. Россиянин победил единогласным решением судей.

