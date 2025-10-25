  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Умар Нурмагомедов: «Сегодня осознал, что мне все еще не хватает опыта. Но я обещаю, что стану чемпионом»
15

Умар Нурмагомедов: «Сегодня осознал, что мне все еще не хватает опыта. Но я обещаю, что стану чемпионом»

Умар Нурмагомедов высказался после победы над Марио Баутистой.

«Недооценил Баутисту. Он был жестким, показал хорошую защиту. Сегодня я осознал, что мне все еще не хватает опыта в этом спорте. Я всегда стараюсь быть как Хабиб, но у меня пока не получается. Но любая победа – это победа. Спасибо моей команде, тренерам. Спасибо болельщикам за поддержку.

Мераб Двалишвили и Петр Ян? Я буду готов к встрече с ними в 100 раз лучше, чем сегодня. И я заберу этот пояс. Плевать, кто будет чемпионом к тому моменту – титул достанется мне. Обещаю», – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

Поединок между Нурмагомедовым и Марио Баутистой состоялся в главном карде турнира UFC 321. Россиянин победил единогласным решением судей.

Умар закрыл поражение от Мераба, Волков победил в 50-м бою в карьере – большой турнир UFC в Абу-Даби

Не смейте пропускать UFC 321: идущие за титульниками Волков и Умар и «русский» бразилец, скручивающий пятки

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoУмар Нурмагомедов
logoUFC 321
logoUFC
logoМарио Баутиста
logoMMA
logoМераб Двалишвили
logoПетр Ян
легчайший вес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Умар Нурмагомедов: «Единственный мой минус за 19 боев – сломанная рука. Но такое от меня не зависит»
сегодня, 10:50
Умар Нурмагомедов: «Не вижу большой угрозы в Баутисте. В стойке с ним целый день могу драться, есть для него сюрприз»
сегодня, 09:35
Умар Нурмагомедов: «Реванш с Двалишвили имеет для меня очень большое значение. Поломанная рука оставляет вопросы»
вчера, 15:05
Главные новости
Титульный бой Тома Аспиналла и Сирила Гана на UFC 321 признан несостоявшимся из-за тычка в глаз
3 минуты назад
UFC 321: Аспиналл против Гана, Умар победил Баутисту, Волков выиграл у Алмейды и другие бои
58 минут назадLive
Маккензи Дерн победила Вирну Яндиробу и завоевала пояс UFC в женском минимальном весе
33 минуты назад
Александр Волков: «Перед боем с Ганом правила не читал, поэтому обокрали. Сейчас прочитал – и показывал активность снизу»
38 минут назад
Хабиб дал совет Аспиналлу перед боем с Ганом: «Пусть он думает, что ты хочешь провести тейкдаун»
48 минут назадФото
Умар Нурмагомедов выиграл у Марио Баутисты судейским решением на UFC 321
сегодня, 19:35
Судейские карточки боя Волков – Алмейда: Майк Белл отдал победу бразильцу
сегодня, 19:18Фото
Волков – о поединке с Алмейдой: «Бой нельзя назвать хорошим, но я победил. Заслужил титульный шанс»
сегодня, 19:15
Хабиб Нурмагомедов встретился с Павлом Дуровым на UFC 321
сегодня, 19:08Фото
Волков победил Алмейду раздельным решением судей на турнире UFC 321
сегодня, 19:00
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30