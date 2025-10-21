Менеджер Усика – о бое с Фьюри: «Если фанаты хотят, тогда возможно. Но, на мой взгляд, глава уже закрыта»
Сергей Лапин прокомментировал возможность третьего боя между Усиком и Фьюри.
«Теоретически, это интересный вариант, но для кого? Если фанаты бокса этого хотят, тогда возможно. Но, на мой взгляд, глава уже закрыта», – сказал менеджер Алексанжра Усика Сергей Лапин.
Ранее Тайсон Фьюри заявил о желании провести трилогию с Александром Усиком, но позже сказал, что больше не будет драться. Фьюри дважды проиграл Усику решением судей.
В последнем бою Усик победил Даниэля Дюбуа нокаутом.
Александр Усик проведет следующий бой в первой половине 2026 года
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
