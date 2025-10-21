Менеджер Усика – о бое с Фьюри: «Если фанаты хотят, тогда возможно. Но, на мой взгляд, глава уже закрыта»

Сергей Лапин прокомментировал возможность третьего боя между Усиком и Фьюри.

«Теоретически, это интересный вариант, но для кого? Если фанаты бокса этого хотят, тогда возможно. Но, на мой взгляд, глава уже закрыта», – сказал менеджер Алексанжра Усика Сергей Лапин.

Ранее Тайсон Фьюри заявил о желании провести трилогию с Александром Усиком , но позже сказал, что больше не будет драться. Фьюри дважды проиграл Усику решением судей.

В последнем бою Усик победил Даниэля Дюбуа нокаутом.

Александр Усик проведет следующий бой в первой половине 2026 года