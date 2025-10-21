Александр Усик проведет следующий бой в первой половине 2026 года

Александр Усик планирует вернуться в первой половине 2026 года.

Об этом сообщил директор команды боксера Сергей Лапин. Александр Усик может подраться с Джозефом Паркером (36-3, 24 КО) или с Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО).

Бой Джозефа Паркера и Уордли пройдет 25 октября.

В последнем бою Усик победил Даниэля Дюбуа нокаутом.

Александр Усик: «До 41 года буду боксировать. С Итаумой не буду драться, он молодой, еще мне напинает»