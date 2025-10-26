Фабио Уордли победил Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде
Бой прошел в Лондоне на арене О2. Бой завершился победой Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде. На момент нокаута он проигрывал по очкам.
Британец завоевал временные пояса WBО и WBA и может стать следующим соперником Александра Усика. WBO ранее обязала Усика защитить пояс против победителя боя Паркер – Уордли.
Джозеф Паркер: «Если Усик будет доступен – разобью ему лицо»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
