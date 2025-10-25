Волков – о поединке с Алмейдой: «Бой нельзя назвать хорошим, но я победил. Заслужил титульный шанс»
Александр Волков прокомментировал победу над Жаилтоном Алмейдой.
«В прошлый раз я проиграл в близком поединке – в этот раз я получил кешбэк. Теперь я чувствую себя лучше. Тяжелый бой, с соперником было трудно драться. Я старался быть более активным в партере.
Но это не так важно. Главное, что теперь мы знаем, кто будет драться за пояс чемпиона. Бой нельзя назвать хорошим, но я победил. Я заслужил титульный шанс», – сказал боец тяжелого веса UFC Александр Волков.
Поединок между Волковым и Жаилтоном Алмейдой прошел в главном карде турнира UFC 321. Волков победил раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
