  • Волков – о поединке с Алмейдой: «Бой нельзя назвать хорошим, но я победил. Заслужил титульный шанс»
Волков – о поединке с Алмейдой: «Бой нельзя назвать хорошим, но я победил. Заслужил титульный шанс»

Александр Волков прокомментировал победу над Жаилтоном Алмейдой.

«В прошлый раз я проиграл в близком поединке – в этот раз я получил кешбэк. Теперь я чувствую себя лучше. Тяжелый бой, с соперником было трудно драться. Я старался быть более активным в партере.

Но это не так важно. Главное, что теперь мы знаем, кто будет драться за пояс чемпиона. Бой нельзя назвать хорошим, но я победил. Я заслужил титульный шанс», – сказал боец тяжелого веса UFC Александр Волков.

Поединок между Волковым и Жаилтоном Алмейдой прошел в главном карде турнира UFC 321. Волков победил раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

