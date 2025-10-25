  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Дрикус дю Плесси: «Не думаю, что в мире есть боец, способный составить Аспиналлу конкуренцию. Хайп полностью оправдан»
Дрикус дю Плесси: «Не думаю, что в мире есть боец, способный составить Аспиналлу конкуренцию. Хайп полностью оправдан»

Дрикус дю Плесси высказался о предстоящем бое Тома Аспиналла и Сирила Гана.

«Я очень рад, что этот бой все-таки состоится. Аспиналл не дрался почти два года – даже не верится, что мы снова увидим его в октагоне. И это, конечно, не его вина, ведь он пытался получить поединок с Джоном Джонсом. Но хайп вокруг Аспиналла полностью оправдан.

Я просто не думаю, что в мире есть тяжеловес, способный составить ему конкуренцию. Я говорю не только про стойку, но и грэпплинг. Что касается борьбы... В борьбе он делает то, что должен.

В партере у него просто невероятные навыки. И двигается он как средневес – впрочем, Ган тоже очень быстрый», – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.

Поединок за пояс чемпиона UFC в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом возглавит 321-й номерной турнир промоушена, который состоится 25 октября и пройдет в Абу-Даби.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Fight Forecast
