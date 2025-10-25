Умар Нурмагомедов: «Единственный мой минус за 19 боев – сломанная рука. Но такое от меня не зависит»

Умар Нурмагомедов назвал свой единственный минус.

– Он [Марио Баутиста] знает ваши минусы?

– Думаю, это можно посмотреть в боях, увидеть плюсы и минусы любого бойца. Единственный минус, который у меня случился за 19 боев, – сломанная рука, она дала осечку [в поединке с Мерабом Двалишвили]. Поработать над костями как‑то тяжеловато, чтобы они не ломались. Это не то, что зависит от тебя, но найду какие‑то витамины.

Работаю над грэпплингом, над борьбой, над стойкой, тренируюсь каждый день, работаю над кардио. У каждого спарринг‑партнера есть особенная фишка, пытаюсь у него перенять то, что он использует, то, что у него проходит, – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов .

Поединок между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой пройдет 25 октября в главном карде турнира UFC 321, который состоится в Абу-Даби.

