Умар Нурмагомедов: «Не вижу большой угрозы в Баутисте. В стойке с ним целый день могу драться, есть для него сюрприз»

Умар Нурмагомедов заявил, что не видит большой угрозы в Марио Баутисте.

– Я не вижу большой угрозы в Баутисте , но и заглядывать за его спину тоже не хочу. Он хороший соперник, это человек, который очень много двигается, хорошо дерется, но я не видел его в борьбе и грэпплинге. В стойке я с ним целый день могу драться. У меня есть для него сюрприз.

В тренировочном лагере есть ребята, которые дерутся получше него. Поэтому с Марио нет нерешаемого уравнения. Можно подобрать ключи, поэтому я уверен в своих силах.

– К вам тоже можно подобрать ключи?

– Конечно. Все зависит от того, как работает он, как работаю я, какие минусы есть у меня, как он будет ими пользоваться. Стараюсь быть хорош во всех аспектах. Поэтому и борьба, и грэпплинг, и стойка, и бокс – работаем над всем, – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов .

Поединок между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой пройдет 25 октября в главном карде турнира UFC 321, который состоится в Абу-Даби.

