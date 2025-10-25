Алискеров – о победе над Парком: «Соперник – какой-то отморозок. Все время шел на меня»

Икрам Алискеров прокомментировал победу над Юн Ен Парком.

«Этот соперник – какой-то отморозок был. Я не знаю... Столько ударов пропустил, но все время шел на меня. Как баран. Чуть неудобный бой получился, но нормально прошло все», – сказал боец среднего веса UFC Икрам Алискеров .

Поединок между Алискеровым и Юн Ен Парком состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Алискеров победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Умар после поражения, Волков без титульника – большой турнир UFC в Абу-Даби

Не смейте пропускать UFC 321: идущие за титульниками Волков и Умар и «русский» бразилец, скручивающий пятки