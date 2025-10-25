Видео
Павел Дуров присутствует на турнире UFC 321

Основатель Telegram Павел Дуров присутствует на турнире UFC 321.

Турнир проходит в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии ивента состоится титульный поединок в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом.

Ранее совместной фотографией с Дуровым поделился бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

Умар после поражения, Волков без титульника – большой турнир UFC в Абу-Даби

Не смейте пропускать UFC 321: идущие за титульниками Волков и Умар и «русский» бразилец, скручивающий пятки

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал «Андреев | Ушатайка»
