Основатель Telegram Павел Дуров присутствует на турнире UFC 321.

Турнир проходит в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии ивента состоится титульный поединок в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом .

Ранее совместной фотографией с Дуровым поделился бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

