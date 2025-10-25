  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • «Нас разделяют 20 минут езды. Будь осторожен». Хабиб и Эвра пообщались во время совместного стрима
0

«Нас разделяют 20 минут езды. Будь осторожен». Хабиб и Эвра пообщались во время совместного стрима

Хабиб Нурмагомедов и Патрис Эвра пообщались во время совместного стрима.

Стрим был посвящен предстоящему благотворительному турниру по футболу, за организацию которого отвечает компания Arena Two. Хабиб Нурмагомедов и Патрис Эвра входят в число президентов команд, которые поучаствуют в турнире.

Эвра: «Хабиб, пришли мне свою локацию. Пожалуйста».

Нурмагомедов: «Брат, сколько раз ты просил меня об этом... Я здесь, но ты никогда не появляешься. Между нами есть разница: ты всю жизнь играл [в футбол], а я всю жизнь дрался. Так что не сравнивай меня с собой, пожалуйста. Будь осторожен с этим».

Эвра: «Я в Дубае, брат. Жду тебя».

Нурмагомедов: «Я тоже здесь, поэтому берегись. Нас разделяют всего 20 минут езды».

Эвра: «Господи... Думаю, ничем хорошим это не закончится».

Почему я скучаю без Хабиба в UFC

PFL перенес турнир, на котором должен был дебютировать Эвра

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Arena Two
logoMMA
logoUFC
logoХабиб Нурмагомедов
logoПатрис Эвра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Деметриус Джонсон: «Баутисте нужно забыть про фамилию Умара. Не стоит проявлять лишнее уважение»
вчера, 10:45
Алискеров – про тренировки у Хабиба: «Задача, чтобы пульс на спарринге был 210 ударов»
22 октября, 14:05
Икрам Алискеров: «Думаю, сейчас Хабиб бы стал чемпионом UFC в среднем весе. Он каждый день по две тренировки делает!»
22 октября, 10:17
Главные новости
Джамал Хилл перенес операцию и выбыл до конца 2026 года
17 минут назад
UFC 321: Аспиналл против Гана, Волков – Алмейда, Умар – Баутиста и другие бои
37 минут назадLive
Дрикус дю Плесси: «Не думаю, что в мире есть боец, способный составить Аспиналлу конкуренцию. Хайп полностью оправдан»
сегодня, 12:15
Аспиналл или Ган: кто будет сильнее в UFC 321? Ставьте в БЕТСИТИ с фрибетом 1 500 рублей!
сегодня, 12:00Реклама
«Кто будет следующим?» Чимаев опубликовал изображение себя с поясом чемпиона UFC
сегодня, 11:25Фото
Умар Нурмагомедов: «Единственный мой минус за 19 боев – сломанная рука. Но такое от меня не зависит»
сегодня, 10:50
Уайт – о нежелании Аспиналла драться с Делией: «Ненавижу такое. Бой не определяет, друзья вы или враги»
сегодня, 10:15
Умар Нурмагомедов: «Не вижу большой угрозы в Баутисте. В стойке с ним целый день могу драться, есть для него сюрприз»
сегодня, 09:35
Камоцкий – о бое на Power Slap 16: «Не дали выйти с флагом! Сказали: «Ноу, ноу, ноу! Убирайте в сумку»
сегодня, 09:00
Баутиста – об Умаре: «Мы уже видели, что его можно остановить. Он не Хабиб»
сегодня, 08:40
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30