Анатолий Малыхин: «Волков не даст перевести себя, разобьет Алмейду в стойке. Бой закончится до третьего раунда»

Анатолий Малыхин дал прогноз на бой Александра Волкова и Жаилтона Алмейды.

«В последних боях Александр очень прибавил в защите от борьбы. Его стало очень тяжело перевести. Парень развивается, и это очень радует. Волков взял для подготовки хороших борцов, а это значит, что он еще улучшился в этом навыке.

Он просто не даст перевести себя, разобьет Алмейду в стойке и закончит бой до третьего раунда. Как встать из-под бразильца в случае перевода? Мы видели, что Саня умеет заканчивать бои со спины. Он все умеет делать. Так что Алмейде нужно быть повнимательнее, если вдруг получится перевести Волкова.

Но, думаю, что бразилец не сможет ни одного тейкдауна сделать. Для Волкова Алмейда – не соперник. Только Александр может дать бой Тому Аспиналлу из тяжеловесов, из тех, кого я рядом вижу», – сказал двойной чемпион One Championship Анатолий Малыхин.

Поединок между Александром Волковым и Жаилтоном Алмейдой состоится 25 октября в главном карде турнира UFC 321.

Александр Волков: «Самый сильный удар принимал от Деррика Льюиса, потому что я его не помню»

Александр Волков: «Мой приоритет – бой с Аспиналлом. С Ганом уже дрался и показал, что могу побить его»

