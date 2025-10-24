1

Взвешивание перед UFC 321: Аспиналл и Ган в весе, Волков тяжелее Алмейды, Умар – Баутисты

В Абу-Даби прошла церемония взвешивания перед UFC 321.

● Том Аспиналл (115,7 кг) – Сирил Ган (112,3 кг);

● Вирна Яндироба (52,1 кг) – Маккензи Дерн (52,1 кг);

● Умар Нурмагомедов (61,7 кг) – Марио Баутиста (61,5 кг);

● Александр Волков (118,6 кг) – Жаилтон Алмейда (107,5 кг);

● Александр Ракич (93 кг) – Азамат Мурзаканов (93,2 кг);

● Икрам Алискеров (84,1 кг) – Юн Ен Парк (84,1 кг);

● Вальтер Уокер (110,7 кг) – Луи Сазерленд (120 кг);

● Азат Максум (58,5 кг)* – Митч Рапосо (56,9 кг).

* – не уложился в лимит

UFC 321 пройдет 25 октября в Абу-Даби. Старт турнира – 17:00 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

Не смейте пропускать UFC 321: идущие за титульниками Волков и Умар и «русский» бразилец, скручивающий пятки

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
