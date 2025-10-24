0

Бекоев прокомментировал поражение от Белгаруи: «Я не собираюсь меняться»

Азамат Бекоев прокомментировал поражение от Юсри Белгаруи.

«Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Спасибо моей команде, одноклубникам, тренерам, менеджеру и UFC. Это препятствие меня не остановит. В прошлом у меня были даже более серьезные вызовы, но я никогда не останавливался. И в этот раз я продолжу двигаться вперед.

Я занимаюсь ММА по одной причине – хочу стать чемпионом. Я хочу быть лучшим, но получать удовольствие от процесса для меня тоже важно. Так что не ждите, что я поменяю свой характер.

Я не собираюсь меняться, чтобы кому-то понравиться. Этого не произойдет. Можете любить меня или ненавидеть – вам придется с этим смириться», – сказал боец среднего веса UFC Азамат Бекоев в видео, опубликованном в соцсетях.

Поединок между Бекоевым и Юсри Белгаруи состоялся 18 октября в Ванкувере. Бекоев проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

Перейра – о поражении Бекоева: «Что теперь будет оправданием? Его ребра?»

Бекоев пообещал нокаутировать де Риддера: «Сделаю с ним то же, что и Малыхин»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Азамата Бекоева
Азамат Бекоев
средний вес (MMA)
