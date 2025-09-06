11

Марчин Тыбура: «Не вижу никого, кто мог бы победить Аспиналла. Он еще долго будет на троне»

Марчин Тыбура считает, что Том Аспиналл превосходит всех бойцов тяжелого веса.

«Я не вижу никого, кто мог бы победить Тома Аспиналла. Думаю, Том еще долгое время будет находиться на троне. Но, конечно, ничего нельзя сказать наверняка – раньше я тоже был абсолютно уверен в некоторых чемпионах. А через два-три боя они лишались титулов – то амбиции теряли, то еще какие-то проблемы возникали.

Факторов, которые приводят к успеху и статусу чемпиона, очень много. На данный момент, повторюсь, я не вижу никого, кто смог бы остановить Тома. Но будущее непредсказуемо – никогда не знаешь, что может произойти», – сказал боец тяжелого веса UFC Марчин Тыбура.

25 октября Аспиналл проведет первую защиту чемпионского пояса против Сирила Гана. Бой возглавит турнир UFC 321.

Аспиналл и Ган провели первую дуэль взглядов перед поединком на UFC 321

Отец Тома Аспиналла: «По сравнению с боксерами, Том зарабатывает недостаточно. Хотя он один из лучших»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
