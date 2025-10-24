«Готов к следующей главе». Тим Цзю сообщил о начале сотрудничества с тренером Педро Диасом

Тимофей Цзю сообщил о начале сотрудничества с тренером Педро Диасом.

«Рад объявить, что Педро Диас присоединился к моей команде в качестве нового главного тренера. Теперь я буду проводить тренировочные лагеря здесь, в Майами.

Буду работать каждый день, чтобы вывести свои навыки на новый уровень. Готов к следующей главе. Спасибо всем за поддержку», – написал в социальных сетях боксер Тимофей Цзю .

О разрыве Цзю с тренером Игорем Голубевым стало известно после реванша с Себастьяном Фундорой , в котором Цзю проиграл техническим нокаутом. Диас ранее работал с Мигелем Котто, Филипом Хрговичем, Иваном Баранчиком и другими.

