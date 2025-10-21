Александр Волков: «После боя с Ганом не было обещания, что я точно буду драться за пояс следующим»

Александр Волков прокомментировал спорное поражение Сирилу Гану.

«Я очень быстро эту ситуацию отпустил – буквально на следующий день. Сначала было много неприятных эмоций, но потом я просто пошел дальше. Со стороны UFC не было обещания или контракта, что я точно буду драться за пояс следующим.

Общая практика говорит, что биться за пояс будет победитель. Тем более при всех условиях, которые в пользу Гана. Понимаю, что возможность подраться с ними еще будет. И, скорее всего, не раз. Поэтому, что переживать? UFC дали мне достаточно неплохого оппонента. Есть возможность реабилитироваться.

Бой с Алмейдой – претендентский? Понимаю, что это, скорее всего, так. «Кто если не мы», да? Последний забег за титулом? Наверное, нет. Тяжей не так много, тем более ярких. И ситуация может поменяться в любой момент», – сказал боец UFC Александр Волков в интервью для Спортса .

Сирил Ган победил Волкова раздельным решением на UFC 310 в декабре-2024. Дана Уайт общался с Александром после поражения.

Чтение Сенеки, спарринги с Анкалаевым, пояс UFC. Как это совмещать – узнали у главного тяжа России