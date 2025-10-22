  • Спортс
  • Волков – о бое в Белом доме: «А вот с политической точки зрения это было бы хорошо или плохо? Для личной узнаваемости и мировой известности было бы круто»
Александр Волков высказался о потенциальном бое в Белом доме.

«Даже не знаю. А вот с политической точки зрения это было бы хорошо или плохо? Для личной узнаваемости и мировой известности было бы круто. Но давайте смотреть правде в глаза – вряд ли меня кто-то поставил бы на этот ивент, если только на этом же турнире не будет титульника в тяжелом весе.

Там, скорее всего, будут очень хайповые бои. И если говорить про меня, то противостоять мне должен американец, а в топ-15 их мало. Не хочу даже рассуждать. Если мне предложат, то подумаю», – сказал боец тяжелого веса UFC Александр Волков.

Турнир в Белом доме запланирован на лето-2026.

Лучший тяжеловес России Александр Волков – большое интервью перед 50-м боем в MMA

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
