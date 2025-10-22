0

Александр Емельяненко может сняться в телешоу в Китае

«Александр может сняться в телепроекте в Китае. Сейчас идут переговоры», – рассказал менеджер бойца Ваха Шанхоев.

Ранее Александр Емельяненко провел несколько дней в медицинском центре при МГУ, где ему проводили процедуры после операции на позвоночник.

«Доктора сказали: «Можешь инвалидность сделать». Как дела у Александра Емельяненко?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ТАСС
