Александр Емельяненко может сняться в телешоу в Китае
«Александр может сняться в телепроекте в Китае. Сейчас идут переговоры», – рассказал менеджер бойца Ваха Шанхоев.
Ранее Александр Емельяненко провел несколько дней в медицинском центре при МГУ, где ему проводили процедуры после операции на позвоночник.
«Доктора сказали: «Можешь инвалидность сделать». Как дела у Александра Емельяненко?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ТАСС
