Шон Стрикленд: «Буду драться с Эрнандесом»

Шон Стрикленд анонсировал следующий бой.

«Я буду драться с Эрнандесом. Сперва планировалось, что это будет Ренье де Риддер, пока его не вынесли», – сказал экс-чемпион UFC Шон Стрикленд .

Стрикленд в последний раз дрался в феврале, проиграв Дрикусу дю Плесси единогласным решением судей.

Эрнандес в августе победил Романа Долидзе удушающим приемом в четвертом раунде.

