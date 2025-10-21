Шон Стрикленд: «Буду драться с Эрнандесом»
Шон Стрикленд анонсировал следующий бой.
«Я буду драться с Эрнандесом. Сперва планировалось, что это будет Ренье де Риддер, пока его не вынесли», – сказал экс-чемпион UFC Шон Стрикленд.
Стрикленд в последний раз дрался в феврале, проиграв Дрикусу дю Плесси единогласным решением судей.
Эрнандес в августе победил Романа Долидзе удушающим приемом в четвертом раунде.
Хотел драться с Чимаевым, но сдался из-за усталости. Что случилось с Ренье де Риддером
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Cage Culture
