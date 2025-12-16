Вадим Немков: «Заходили в UFC через нескольких человек. Изначально ответили, что там не нужны бойцы из России, потому что у нас турниры не проводятся и есть много претендентов»

Немков объяснил, почему не перешел в UFC.

Чемпион PFL Вадим Немков подробно рассказал, почему не подписал контракт с UFC.

«Мы заходили в UFC через нескольких человек. Изначально ответили, что там не нужны бойцы из России, потому что у нас турниры не проводятся и есть много претендентов – Александр Волков, Сергей Павлович, другие ребята из постсоветского пространства.

Потом зашли туда через другого человека, и мне предложили контракт, который в разы отличался от нынешнего с PFL. Опять же, с нынешней ситуацией – как сейчас дерутся... Ризван Куниев... не помню даже, когда он выходит в последний раз. То срывались у него бои, то проиграл – и непонятно, где он. Решили в PFL пока остаться. Здесь есть примерное понимание. Возможно, получится подраться с Нганну. Если его победить, то будет очень серьезная победа.

Гаджиев сказал, что победа над Феррейрой не дает эффекта? Мне никакой перспективы не дали в UFC. Камил-то, возможно, не знает, что были переговоры, какое-то общение с ними. Все думают, что мы даже не связывались и не общались. Поэтому у них такое мнение. Но у меня есть на это свой взгляд.

Когда привыкаешь зарабатывать одну сумму, а потом тебе говорят: «Дерись в UFC, но будешь в несколько раз меньше зарабатывать»... Когда нет перспективы... Я спросил: «А когда можно заработать там хорошие деньги?» Отвечают: «Ну, когда тебя поставят в PPV, в главный бой – там, может, и заработаешь, и то – в последнее время ребята получают немного». Мы прикинули с Федором и решили остаться здесь.

Плюс важный момент, о котором сейчас будто позабыли: Фрэнсис Нганну, когда подписался в PFL, сказал Ариэлю Хельвани, что его соперники будут зарабатывать за бой с ним не менее $2 млн. Учитывая ту ситуацию, которая сложилась в тяжелом весе UFC, неизвестно, когда бойцы там смогут получать такие суммы», – сказал Немков.

Напомним, в ночь на 14 декабря Немков победил Ренана Феррейру удушающим приемом и завоевал пояс чемпиона PFL.

