  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Одноклубник Махачева Шамиль Завуров: «Раньше он весил 83-85 кг, а сейчас немного прибавил – 88-89 кг»
0

Одноклубник Махачева Шамиль Завуров: «Раньше он весил 83-85 кг, а сейчас немного прибавил – 88-89 кг»

Шамиль Завуров, одноклубник Махачева, рассказал о весе Ислама.

«Ты потеряешь в скорости, если резко набрал вес. Но организм привыкает, если даешь ему время. Не думаю, что Ислам доберется до отметки в 90 кг, чтобы потом много гонять.

Махачев для легкого веса не был маленьким. Раньше он весил 83-85 кг, а сейчас немного прибавил – 88-89 кг», – сказал боец ММА Шамиль Завуров.

Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

Главные бои осени – они влюбят вас в ММА

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Metaratings
Шамиль Завуров
logoИслам Махачев
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Хьюз: «Топурия легко победил бы Махачева»
1130 сентября, 08:18
Двалишвили – о поединке Махачева и Маддалены: «Джек – отличный боец. Но Ислам хитер. Будет тяжело, но он может победить»
128 сентября, 10:51
Волкановски – о бое Маддалены и Махачева: «Джек – зверь в стойке. У него есть шансы на финиш»
27 сентября, 09:45
Главные новости
Алекс Волкановски: «Анкалаев снова победит. Он может использовать борьбу, чтобы избежать опасных ситуаций в стойке»
45 минут назад
Дэн Хукер: «Ничего не знаю о Царукяне, но ненавижу все, что с ним связано. Не могу дождаться, когда ударю его локтем в нос»
3сегодня, 08:14
Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз показали одинаковый вес – 70,3 кг
1сегодня, 08:05
Мераб Двалишвили получил именную куртку от UFC за 50 чистых допинг-тестов
3сегодня, 07:40Фото
Конор Макгрегор: «Сделка заключена. Макгрегор подерется в Белом доме на 250-летие Америки»
33сегодня, 07:23
UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои
31сегодня, 07:09
PFL Champions Series 3: реванш Нурмагомедова и Хьюза, Андерсон подерется с Ягшимурадовым
7сегодня, 07:00
Белал Мухаммад проведет бой против Иэна Гэрри 22 ноября в Катаре
12вчера, 20:54Фото
Арман Царукян подерется с Дэном Хукером 22 ноября в Катаре
9вчера, 20:45Фото
Перейра – о важности победы над Анкалаевым: «Ничто не сравнится с боем против Адесаньи, учитывая всю нашу предысторию»
2вчера, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30