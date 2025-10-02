Одноклубник Махачева Шамиль Завуров: «Раньше он весил 83-85 кг, а сейчас немного прибавил – 88-89 кг»

Шамиль Завуров, одноклубник Махачева, рассказал о весе Ислама.

«Ты потеряешь в скорости, если резко набрал вес. Но организм привыкает, если даешь ему время. Не думаю, что Ислам доберется до отметки в 90 кг, чтобы потом много гонять.

Махачев для легкого веса не был маленьким. Раньше он весил 83-85 кг, а сейчас немного прибавил – 88-89 кг», – сказал боец ММА Шамиль Завуров.

Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

