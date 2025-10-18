Денис Тюлюлин: «Никакого разделения по национальному признаку в UFC нет. Там максимально аполитично»

Денис Тюлюлин рассказал, есть ли в UFC дискриминация по национальному признаку.

«Нет. Это какой-то бред. Даже сам Александр Волков скажет, что этого нет. Это мнение может быть рождено лишь в обществе, в котором ни в чем не разбираются. Никакого разделения по национальному, религиозному или любому другому признаку быть не может. Там максимально аполитично.

Не нравится им только тогда, когда задевают эти вещи. А по поводу ошибок… У Петра Яна тоже было разное судейство. Мое личное мнение, что это некомпетентность судей», – сказал бывший боец UFC Денис Тюлюлин .

Ранее Федор Емельяненко заявил , что в руководстве UFC отказались подписывать Вадима Немкова из-за его национальности: «Нам ответили конкретно: «Нам сейчас неинтересен русский чемпион».

