  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Денис Тюлюлин: «Никакого разделения по национальному признаку в UFC нет. Там максимально аполитично»
0

Денис Тюлюлин: «Никакого разделения по национальному признаку в UFC нет. Там максимально аполитично»

Денис Тюлюлин рассказал, есть ли в UFC дискриминация по национальному признаку.

«Нет. Это какой-то бред. Даже сам Александр Волков скажет, что этого нет. Это мнение может быть рождено лишь в обществе, в котором ни в чем не разбираются. Никакого разделения по национальному, религиозному или любому другому признаку быть не может. Там максимально аполитично.

Не нравится им только тогда, когда задевают эти вещи. А по поводу ошибок… У Петра Яна тоже было разное судейство. Мое личное мнение, что это некомпетентность судей», – сказал бывший боец UFC Денис Тюлюлин.

Ранее Федор Емельяненко заявил, что в руководстве UFC отказались подписывать Вадима Немкова из-за его национальности: «Нам ответили конкретно: «Нам сейчас неинтересен русский чемпион».

«Откуда в семью идут деньги, никого ##### не должно». Его уволили из UFC за плохие результаты – а он счастлив

0 побед и 16 поражений – худшие попытки россиян в UFC

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Чемпионат»
logoUFC
logoДенис Тюлюлин
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Гигант». Петр Ян опубликовал фото с Исламом Махачевым
10вчера, 10:45Фото
Сантос – о карьере Алексеевой в UFC: «Провалила взвешивание, проиграла 90% боев и попалась на допинге. И это всего за четыре выступления»
9вчера, 08:55
Секундант Анкалаева: «Магомед травмировал ребро за 1,5 месяца до боя с Перейрой. Пропустил удар коленом – и получил трещину»
20вчера, 08:30
Главные новости
Сергей Павлович: «Не стоит вопрос, с кем принципиальнее реванш – с Аспиналлом или Волковым. Моя задача – выиграть пояс»
136 минут назад
Что нужно знать о фильме «Крушащая машина» со Скалой?
41 минуту назад
Умар – о травме, полученной в поединке с Двалишвили: «Такое невозможно контролировать. Вернусь сильнее»
сегодня, 07:55
UFC Fight Night 262: де Риддер против Аллена, Бекоев – Белгаруи и другие бои
1сегодня, 07:50
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
96сегодня, 07:30
Илия Топурия: «Махачев может возвращаться обратно в Дагестан, если проиграет Маддалене. Пусть пасет овечек на ферме»
29вчера, 18:30
Василевский – о Чимаеве: «Порадуйтесь, что спортсмен, говорящий на русском, стал чемпионом UFC»
27вчера, 17:05
Взвешивание перед UFC Fight Night 262: де Риддер и Аллен показали одинаковые цифры, Бекоев легче Белгаруи
вчера, 16:20
Алексеева отреагировала на слова Сантос: «Я болела за Яну, защищала от критиков. Мы ведь соотечественницы. Или уже нет?»
6вчера, 16:05
Алексей Олейник: «Алмейда – хороший грэпплер, но у него не получится забороть Волкова. Даю 70% на победу Саши»
3вчера, 15:05
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30