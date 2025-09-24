Тим Цзю – о поражении в реванше с Фундорой: «Нужно было изменить тактику. Думал, что он будет отступать, а он, наоборот, давил. Сделал перестановки в команде»

Тимофей Цзю сделал изменения в команде после второго поражения Фундоре.

«Не пересматривал реванш с Фундорой. Думаю, что он вышел на ринг более тактически подготовленным. У меня были удачные моменты, но нужно было изменить тактику. Себастьян оказался сильнее. Думал, что он будет отступать, а он, наоборот, давил. Он отлично контролирует дистанцию и выбрасывает много ударов.

Не переживал из-за поражения, но нужно было многое обдумать. Я сделал перестановки в команде, нужны были небольшие изменения. Думаю, что у меня не получалось на 100% быть собой на ринге. Теперь буду свободным художником. Отец меня понял», – сказал бывший чемпион мира по боксу Тимофей Цзю .

Напомним, Цзю проиграл Фундоре в июле, отказавшись от продолжения поединка после седьмого раунда.

