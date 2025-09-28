1

Ульберг оставил послание Анкалаеву и Перейре: «Я иду!»

Карлос Ульберг обратился к Магомеду Анкалаеву и Алексу Перейре.

«Хотел сделать громкое заявление, чтобы стать следующим претендентом на пояс. Я говорил с Хантером Кэмпбеллом. Наверное, поеду в Вегас, чтобы лично посмотреть титульный бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры.

Какое оставлю им послание? Я иду!» – сказал боец UFC Карлос Ульберг.

Напомним, Ульберг нокаутировал Доминика Рейеса в главном событии UFC Fight Night 260.

Анкалаев и Перейра подерутся 5 октября в Лас-Вегасе за пояс чемпиона полусреднего веса.

Магомед Анкалаев: «Думаю, что отключу Перейру в реванше. Он уже старый, на закате. Выходит, чтобы заработать»

Перейра – о первом бое с Анкалаевым: «Удивлен, что вообще смог выйти в октагон. В ту ночь я был готов где-то на 40%»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Карлос Ульберг
logoМагомед Анкалаев
logoMMA
logoАлекс Перейра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Уиттакер считает, что Двалишвили победит Сэндхагена, а Перейра проиграет Анкалаеву
2вчера, 13:40
Магомед Анкалаев: «Не знаю, ценят меня в UFC или нет. Мне главное оставаться собой»
1126 сентября, 18:45
Первая защита пояса Анкалаева в UFC. Снова уработает Перейру?
426 сентября, 14:40
Главные новости
Двалишвили – о Чимаеве: «Не хочу драться с Хамзатом. Если кто-то решится на это, то ему придется очень хорошо изучить джиу-джитсу»
1 минуту назад
Магомед Анкалаев: «Думаю, что отключу Перейру в реванше. Он уже старый, на закате. Выходит, чтобы заработать»
2сегодня, 07:59
Малыхин – о де Риддере: «Он на хороших позициях в UFC, но на данный момент Чимаев неуязвим»
сегодня, 07:35
Экс-бойца UFC и Pride Вандерлея Силву вырубили во время потасовки после его боя в Бразилии
7сегодня, 07:15Фото
UFC Fight Night 260: Карлос Ульберг нокаутировал Доминика Рейеса и другие бои
21сегодня, 05:00
Лопеc готов подраться с Волкановски в декабре: «Я не из тех, кому нужно три-четыре месяца на подготовку»
3вчера, 17:45
Стример IShowSpeed уступил в спарринге Ванессе Демопулос из UFC
вчера, 17:40Киберспорт
«Эта работа эмоционально истощает». Хабиб признался, что быть тренером сложнее, чем бойцом
3вчера, 16:45
Майкл Чендлер: «С удовольствием бы врезал Конору по лицу на лужайке Белого дома. Но если он больше не вернется, то желаю ему всего наилучшего»
4вчера, 16:25
В Омахе устроили парад в честь победы Теренса Кроуфорда над Канело
5вчера, 16:05Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30