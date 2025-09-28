Ульберг оставил послание Анкалаеву и Перейре: «Я иду!»
Карлос Ульберг обратился к Магомеду Анкалаеву и Алексу Перейре.
«Хотел сделать громкое заявление, чтобы стать следующим претендентом на пояс. Я говорил с Хантером Кэмпбеллом. Наверное, поеду в Вегас, чтобы лично посмотреть титульный бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры.
Какое оставлю им послание? Я иду!» – сказал боец UFC Карлос Ульберг.
Напомним, Ульберг нокаутировал Доминика Рейеса в главном событии UFC Fight Night 260.
Анкалаев и Перейра подерутся 5 октября в Лас-Вегасе за пояс чемпиона полусреднего веса.
Магомед Анкалаев: «Думаю, что отключу Перейру в реванше. Он уже старый, на закате. Выходит, чтобы заработать»
Перейра – о первом бое с Анкалаевым: «Удивлен, что вообще смог выйти в октагон. В ту ночь я был готов где-то на 40%»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
