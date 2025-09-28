Ульберг оставил послание Анкалаеву и Перейре: «Я иду!»

Карлос Ульберг обратился к Магомеду Анкалаеву и Алексу Перейре.

«Хотел сделать громкое заявление, чтобы стать следующим претендентом на пояс. Я говорил с Хантером Кэмпбеллом. Наверное, поеду в Вегас, чтобы лично посмотреть титульный бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры .

Какое оставлю им послание? Я иду!» – сказал боец UFC Карлос Ульберг .

Напомним, Ульберг нокаутировал Доминика Рейеса в главном событии UFC Fight Night 260.

Анкалаев и Перейра подерутся 5 октября в Лас-Вегасе за пояс чемпиона полусреднего веса.

Магомед Анкалаев: «Думаю, что отключу Перейру в реванше. Он уже старый, на закате. Выходит, чтобы заработать»

Перейра – о первом бое с Анкалаевым: «Удивлен, что вообще смог выйти в октагон. В ту ночь я был готов где-то на 40%»