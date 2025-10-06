Перейра – о криках «Шама» в адрес команды Анкалаева после боя: «Мы хотели подразнить их. В клетку заходит только Магомед – лишь он может говорить»

  • Спортс
Алекс Перейра объяснил крики «Шама» в адрес команды Анкалаева после реванша.

«Мы хотели немного подразнить их, потому что они пытались создать соперничество, хотя в клетку заходит только Магомед. Лишь Анкалаев должен говорить, потому что он отвечает за слова», – сказал чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, Анкалаев проиграл Перейре в реванше на UFC 320.

Авантюрная победа Перейры: как он нокаутировал Анкалаева со сломанным пальцем?

Кошмарное поражение Анкалаева: попал под локти Перейры, отдал пояс UFC и всех разозлил

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер FULL SEND MMA
