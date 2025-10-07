1

Алекс Перейра поднялся на шестое место в рейтинге P4P, Анкалаев опустился на 11-е

Обновились рейтинги UFC после турнира UFC 320 в Лас-Вегасе.

Алекс Перейра поднялся на четыре позиции и занимает шестую строчку в рейтинге P4P. Магомед Анкалаев потерял четыре позиции, опустившись на 11-е место. 

  1. Илия Топурия

  2. Ислам Махачев 

  3. Мераб Двалишвили 

  4. Хамзат Чимаев

  5. Алешаднре Пантожа

  6. Алекс Перейра

  7. Александр Волкановски

  8. Джек Делла Маддалена

  9. Том Аспиналл 

  10. Дрикус дю Плесси

  11. Магомед Анкалаев

  12. Макс Холлоуэй

  13. Белал Мухаммад

  14. Арман Царукян

  15. Шавкат Рахмонов

Анкалаев проиграл Перейре в реванше на UFC 320 за 1,5 минуты.

Перейра – о криках «Шама» в адрес команды Анкалаева после боя: «Мы хотели подразнить их. В клетку заходит только Магомед – лишь он может говорить»

Авантюрная победа Перейры: как он нокаутировал Анкалаева со сломанным пальцем?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
