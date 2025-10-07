Алекс Перейра поднялся на шестое место в рейтинге P4P, Анкалаев опустился на 11-е
Обновились рейтинги UFC после турнира UFC 320 в Лас-Вегасе.
Алекс Перейра поднялся на четыре позиции и занимает шестую строчку в рейтинге P4P. Магомед Анкалаев потерял четыре позиции, опустившись на 11-е место.
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Хамзат Чимаев
Алешаднре Пантожа
Александр Волкановски
Джек Делла Маддалена
Том Аспиналл
Дрикус дю Плесси
Макс Холлоуэй
Белал Мухаммад
Арман Царукян
Шавкат Рахмонов
Анкалаев проиграл Перейре в реванше на UFC 320 за 1,5 минуты.
Перейра – о криках «Шама» в адрес команды Анкалаева после боя: «Мы хотели подразнить их. В клетку заходит только Магомед – лишь он может говорить»
Авантюрная победа Перейры: как он нокаутировал Анкалаева со сломанным пальцем?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
