Ян – о победе Перейры в реванше с Анкалаевым: «Это напоминание о том, что реванши могут сильно отличаться от первого боя»
Петр Ян отреагировал на победу Алекса Перейры в реванше с Магомедом Анкалаевым.
«Это напоминание о том, что реванши могут сильно отличаться от первого боя», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян.
Напомним, Перейра нокаутировал Анкалаева в главном событии UFC 320. В марте Алекс проиграл Магомеду единогласным решением судей.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Петра Яна
