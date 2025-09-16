Турнир Top Dog 39 пройдет 20 сентября в Уфе: Евгений «Шиша» Шишков против Ивана «Мастака» Нушкина в главном бою

20 сентября в Уфе пройдет турнир TOP DOG 39.

В главном бою вечера два экс-претендента на титул в легком дивизионе – Евгений «Шиша» Шишков и Иван «Мастак» Нушкин.

В со-главном бою подерутся Александр «Гроссмейстер» Сидоренко и Валерий «Орел» Особов.

Другие бои вечера :

Виталий «Эншент» Старых – Тимур «Доктор» Акаимов

Николай «Чибис» Чибисов – Мурад «Дедок» Арцулаев

Музарин Мизаушев – Абдулкадыр «Аварец» Гаджиев

Торнике «Мамука» Мамукашвили – Руслан Кастрыкин

Николай «Ковбой» Майданчук – Денис «Отморозок» Пилипчук

Серж «Баварский снайпер» Мишель – Артак Саркисян

Прямая трансляция будет доступна на телеканале UDAR. Начало в 18:00 по московскому времени.

