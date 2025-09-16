Турнир Top Dog 39 пройдет 20 сентября в Уфе: Евгений «Шиша» Шишков против Ивана «Мастака» Нушкина в главном бою
20 сентября в Уфе пройдет турнир TOP DOG 39.
В главном бою вечера два экс-претендента на титул в легком дивизионе – Евгений «Шиша» Шишков и Иван «Мастак» Нушкин.
В со-главном бою подерутся Александр «Гроссмейстер» Сидоренко и Валерий «Орел» Особов.
Другие бои вечера:
Виталий «Эншент» Старых – Тимур «Доктор» Акаимов
Николай «Чибис» Чибисов – Мурад «Дедок» Арцулаев
Музарин Мизаушев – Абдулкадыр «Аварец» Гаджиев
Торнике «Мамука» Мамукашвили – Руслан Кастрыкин
Николай «Ковбой» Майданчук – Денис «Отморозок» Пилипчук
Серж «Баварский снайпер» Мишель – Артак Саркисян
Прямая трансляция будет доступна на телеканале UDAR. Начало в 18:00 по московскому времени.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
