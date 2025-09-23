Турнир IBA Bare Knuckle пройдет в Москве 31 октября: Мусаев против Новрузова в главном бою
31 октября в Москве состоится турнир IBA Bare Knuckle.
31 октября в Москве на «ЦСКА Арена» пройдет второй турнир лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle.
Главным событием турнира станет бой звезды кулачных боев, чемпиона HFC Тимура Мусаева (17-1). Он подерется с чемпионом HBA Эмилем Новрузовым.
Другие бои турнира:
● Мухаммед Калмыков – Хамзат Куриев
● Хайбула Мусалов – Ирвинг Мочадо
● Мартин Джуарян – Абдурахман Абдурахманов
● Суламбек Шахгириев – Михаил Тарабрин
● Денис Тюлюлин – Бобур Курбанов
● Яков Букин – Сулим Бисултанов
● Бекзат Сабыр – Шодруз Довлатов
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости