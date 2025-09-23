0

Турнир IBA Bare Knuckle пройдет в Москве 31 октября: Мусаев против Новрузова в главном бою

31 октября в Москве состоится турнир IBA Bare Knuckle.

31 октября в Москве на «ЦСКА Арена» пройдет второй турнир лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle.

Главным событием турнира станет бой звезды кулачных боев, чемпиона HFC Тимура Мусаева (17-1). Он подерется с чемпионом HBA Эмилем Новрузовым.

Другие бои турнира:

● Мухаммед Калмыков – Хамзат Куриев

● Хайбула Мусалов – Ирвинг Мочадо 

● Мартин Джуарян – Абдурахман Абдурахманов 

● Суламбек Шахгириев – Михаил Тарабрин 

● Денис Тюлюлин – Бобур Курбанов 

● Яков Букин – Сулим Бисултанов 

● Бекзат Сабыр – Шодруз Довлатов 

Экс-боец UFC Денис Тюлюлин проведет бой на голых кулаках

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Кулачные бои
Денис Тюлюлин
IBA
