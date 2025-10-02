Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз показали одинаковый вес – 70,3 кг
Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз успешно прошли процедуру взвешивания.
Бойцы показали одинаковый вес – 70,3 кг.
Пол Хьюз проиграл Усману Нурмагомедову единогласным решением судей в январе. Реванш состоится 3 октября в Дубае.
Усман Нурмагомедов – о подготовке к реваншу с Хьюзом: «Теперь я сосредоточился на борьбе и своих сильных сторонах. Меня не беспокоит защита»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: PFL
