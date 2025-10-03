0

Волкан Оздемир проведет бой с Алонзо Мэнифилдом на турнире UFC в Катаре

Волкан Оздемир проведет бой с Алонзо Мэнифилдом на турнире UFC в Катаре.

Поединок в полутяжелом весе пройдет в главном карде турнира серии UFC Fight Night, который состоится 22 ноября в Дохе.

Волкан Оздемир (20-8) в последний раз дрался в ноябре прошлого года, когда уступил Карлосу Ульбергу судейским решением.

Алонзо Мэнифилд (17-5-1) в июне выиграл у Умара Си единогласным решением судей.

Арман Царукян подерется с Дэном Хукером 22 ноября в Катаре

UFC в ноябре проведет дебютный турнир в Катаре

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
logoВолкан Оздемир
logoMMA
logoUFC Fight Night
logoUFC
полутяжелый вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бой между Газиевым и Спиваком пройдет на турнире UFC в Катаре (Марсель Дорфф)
12 сентября, 08:20
Луке проведет бой с Понсиниббио на турнире UFC в Рио-де-Жанейро
11 августа, 18:00
Марлон Вера и Айманн Захаби подерутся на турнире UFC в Ванкувере
8 августа, 07:30Фото
Главные новости
Абус Магомедов – о бое дю Плесси и Чимаева: «Не ожидал, что Дрикус будет такой булкой. Как можно пролежать два раунда?»
140 минут назад
Анкалаев – о поединке с Перейрой: «Буду искать финиш и прикончу этого парня»
150 минут назад
Битвы взглядов перед UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили – Сэндхаген и другие
4сегодня, 07:30Видео
PFL Champions Series 3: реванш Нурмагомедова и Хьюза, Андерсон подерется с Ягшимурадовым
18сегодня, 06:15
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
95сегодня, 06:15
Конор Макгрегор: «Для подготовки к бою в Белом доме мне нужно шесть месяцев»
16вчера, 18:14
Джефф Монсон: «Больно от того, что не могу увидеть своих детей в США. Но отказ от гражданства – одно из лучших решений в жизни»
9вчера, 17:03
Экс-боец UFC Брендан Шауб: «Анкалаев вредит UFC. Он не умеет работать с микрофоном, а его трешток плох»
41вчера, 15:35
Халил Раунтри: «Я готов ко всему. Готов к кровавому бою»
3вчера, 15:15
Белал – о бое с Гэрри: «Я хотел Макгрегора в Белом доме, но этот тоже подойдет»
6вчера, 14:13
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30