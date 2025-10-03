Волкан Оздемир проведет бой с Алонзо Мэнифилдом на турнире UFC в Катаре
Волкан Оздемир проведет бой с Алонзо Мэнифилдом на турнире UFC в Катаре.
Поединок в полутяжелом весе пройдет в главном карде турнира серии UFC Fight Night, который состоится 22 ноября в Дохе.
Волкан Оздемир (20-8) в последний раз дрался в ноябре прошлого года, когда уступил Карлосу Ульбергу судейским решением.
Алонзо Мэнифилд (17-5-1) в июне выиграл у Умара Си единогласным решением судей.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
