Шавкат Рахмонов хочет подраться в начале 2026 года

Шавкат Рахмонов попросил бой у UFC на начало 2026 года.

Об этом рассказал одноклубник Рахмонова Фаниль Рафиков.

«Шавкат попросил бой на начало следующего года и ждет соперника. Думаю, к его возвращению многие позиции в дивизионе поменяются. Возможно, чемпион сменится, топы поменяются, потому что уже на ноябрь объявлен бой Пратес – Эдвардс, Брэди в поисках соперника.

Думаю, мы увидим его бой с Белалом Мухаммадом », – сказал Рафиков.

Шавкат Рахмонов победил Иэна Гэрри единогласным решением судей на UFC 310. У Шавката 19 побед (18 досрочно) в 19 поединках.

Шавкат Рахмонов: «Подерусь за титул с Махачевым или Маддаленой. Другие бои меня не интересуют»