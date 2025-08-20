Белал Мухаммад: «Если увидите Усмана, скажите, что я ищу его»
Белал Мухаммад вызвал на бой Камару Усмана.
«Я настраиваюсь на следующий бой, на следующего соперника. Если увидите Усмана, скажите ему, что я ищу его», – сказал боец UFC Белал Мухаммад.
Экс-чемпион UFC Камару Усман победил Хоакина Бакли в главном событии UFC on ESPN 69.
Белал в мае потерял титул чемпиона в полусреднем весе, проиграв Джеку Делле Маддалене.
Камару – на вопрос о потенциальном поединке с Мухаммадом на пресс-конференции: «Кто это такой?» Белал ответил в соцсетях: «Парень, который заставляет тебя плакать на подкасте»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
