Белал Мухаммад: «Если увидите Усмана, скажите, что я ищу его»

Белал Мухаммад вызвал на бой Камару Усмана.

«Я настраиваюсь на следующий бой, на следующего соперника. Если увидите Усмана , скажите ему, что я ищу его», – сказал боец UFC Белал Мухаммад.

Экс-чемпион UFC Камару Усман победил Хоакина Бакли в главном событии UFC on ESPN 69.

Белал в мае потерял титул чемпиона в полусреднем весе, проиграв Джеку Делле Маддалене.

Камару – на вопрос о потенциальном поединке с Мухаммадом на пресс-конференции: «Кто это такой?» Белал ответил в соцсетях: «Парень, который заставляет тебя плакать на подкасте»