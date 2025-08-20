4

Белал Мухаммад: «Если увидите Усмана, скажите, что я ищу его»

Белал Мухаммад вызвал на бой Камару Усмана.

«Я настраиваюсь на следующий бой, на следующего соперника. Если увидите Усмана, скажите ему, что я ищу его», – сказал боец UFC Белал Мухаммад.

Экс-чемпион UFC Камару Усман победил Хоакина Бакли в главном событии UFC on ESPN 69.

Белал в мае потерял титул чемпиона в полусреднем весе, проиграв Джеку Делле Маддалене.

Камару – на вопрос о потенциальном поединке с Мухаммадом на пресс-конференции: «Кто это такой?» Белал ответил в соцсетях: «Парень, который заставляет тебя плакать на подкасте»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
logoMMA
logoБелал Мухаммад
logoКамару Усман
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Белал Мухаммад: «Уважение дю Плесси, ты показал мужество, не сдавался... Шучу, ты отстой»
8сегодня, 07:19
Камару Усман: «Эрнандес способен дать Чимаеву конкурентный бой. Мне очень нравится, что он показывает»
4вчера, 11:35
Чимаев оценил бойцов UFC по 10-бальной шкале: «Уиттакер – 8, Конор – 7, Топурия – 10. Гэрри? Кто это?»
1013 августа, 07:30
Главные новости
Шара Буллет: «Хочу провести еще больше 10 боев в UFC, хочу реванш с Пейджем»
22 минуты назад
Дейвисон Фигейредо подерется с Монтелом Джексоном 12 октября в Рио
57 минут назад
Никита Цзю победил Лулзима Исмаили техническим нокаутом в первом раунде
1сегодня, 12:50
Арман Царукян: «В UFC сказали, что, может быть, организуют мне бой с кем-нибудь в Абу-Даби или в Катаре»
12сегодня, 11:22
UFC Fight Night в Шанхае: Уокер – Миньян, Ортега – Стерлинг, Павлович – Кортес-Акоста
сегодня, 10:50
Боец ACA Туменов: «Кроуфорда, Канело, Усика и Иноуэ легко переучить на ММА»
3сегодня, 10:37
Сергей Павлович: «Уверен на 100%, что могу противостоять Аспиналлу»
11сегодня, 09:18
Пауло Коста: «Чимаев выступил ужасно. Фанаты не будут смотреть, как парни 25 минут обнимаются»
28сегодня, 09:11
Махачев пошутил про силовые тренировки Кормье: «Тренируется хорошо кушать»
сегодня, 09:01
Дону Кингу исполнилось 94 года
7сегодня, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14