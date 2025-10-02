Уайт – о турнире в Белом доме: «Только на замену газона нужно 700 тысяч долларов»
Дана Уайт рассказал об организации шоу UFC в Белом доме.
«Без сомнения, это будет самое сложное событие, которое мы когда-либо проводили. Я имел дело со стадионным ивентом, а я не люблю стадионы. И теперь мы идем к тому, что я ненавижу больше всего – открытые площадки.
Да, мы справились со «Сферой», провели бой Канело – Кроуфорд на Allegiant Stadium, а теперь направляемся в Вашингтон, на газон Белого дома. Мы уничтожим южный двор, только на замену газона нужно 700 тысяч долларов», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне-2026. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.
Конор Макгрегор: «Сделка заключена. Макгрегор подерется в Белом доме на 250-летие Америки»
