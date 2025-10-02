2

Уайт – о турнире в Белом доме: «Только на замену газона нужно 700 тысяч долларов»

Дана Уайт рассказал об организации шоу UFC в Белом доме.

«Без сомнения, это будет самое сложное событие, которое мы когда-либо проводили. Я имел дело со стадионным ивентом, а я не люблю стадионы. И теперь мы идем к тому, что я ненавижу больше всего – открытые площадки.

Да, мы справились со «Сферой», провели бой Канело – Кроуфорд на Allegiant Stadium, а теперь направляемся в Вашингтон, на газон Белого дома. Мы уничтожим южный двор, только на замену газона нужно 700 тысяч долларов», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне-2026. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

Конор Макгрегор: «Сделка заключена. Макгрегор подерется в Белом доме на 250-летие Америки»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Mania
logoUFC
logoMMA
logoДана Уайт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бокс и MMA стали богачами на системе платных трансляций – а теперь от нее отказываются. Почему?
724 сентября, 12:40
Дана Уайт: «Турнир в Белом доме – невероятная возможность для бойцов»
321 сентября, 08:21
Даниэль Кормье: «Уайт должен позволить Джонсу драться в Белом доме. Нам нужны победы американцев»
721 сентября, 07:53
Главные новости
Белал – о бое с Гэрри: «Я хотел Макгрегора в Белом доме, но этот тоже подойдет»
139 минут назад
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
9556 минут назад
Арман Царукян: «Хукер – смешной, как и его высказывания. Шансов у него не вижу»
1сегодня, 13:05
Темиров отрицает отстранение из-за допинга: «Разве может человек быть таким глупым? Бойтесь Аллаха, прежде чем распространять такие новости»
2сегодня, 12:45
Рамазана Темирова отстранили до июля-2026 в UFC. Он провалил два допинг-теста
сегодня, 11:44
Президент BKFC: «Мы вели переговоры с Нейтом Диазом. Он отказывался из-за большого количества шрамов на лице»
сегодня, 11:20
Магомед Анкалаев: «Через два-три боя перейду в тяжелый вес»
5сегодня, 10:12
Одноклубник Махачева Шамиль Завуров: «Раньше он весил 83-85 кг, а сейчас немного прибавил – 88-89 кг»
5сегодня, 09:48
Алекс Волкановски: «Анкалаев снова победит. Он может использовать борьбу, чтобы избежать опасных ситуаций в стойке»
3сегодня, 09:24
Дэн Хукер: «Ничего не знаю о Царукяне, но ненавижу все, что с ним связано. Не могу дождаться, когда ударю его локтем в нос»
3сегодня, 08:14
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30