Рамазана Темирова отстранили до июля-2026 в UFC. Он провалил два допинг-теста

Рамазана Темирова отстранили на год от боев в UFC.

Узбекский полулегковес UFC Рамазан Темиров отстранен до июля-2026.

Темиров провалил два тестирования на допинг, проведенных агентством CSAD 12 июня и 4 июля. В допинг-пробах был обнаружен триметазидин – запрещенное вещество, применяемое для лечения сердечной недостаточности и других заболеваний сердца.

Темиров дебютировал в UFC в октябре-2024, победив техническим нокаутом Си Джея Вергару. В марте этого года он единогласным решением судей у Чарльза Джонсона.

Российский боец проиграл 5 из 6 поединков в UFC и все равно счастлив. Почему?