Мераб Двалишвили получил именную куртку от UFC за 50 чистых допинг-тестов
Мерабу Двалишвили подарили именную куртку от UFC.
Это подарок за 50 чистых допинг-тестов Двалишвили.
Мераб Двалишвили не проигрывает в UFC с 2018-го и идет на серии из 13 побед.
Двалишвили подерется с Сэндхагеном в ночь с 4 на 5 октября в соглавном событии UFC 320 в Лас-Вегасе.
Кори Сэндхаген: «Мераб, у тебя было хорошее время, но сейчас настало мое»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
