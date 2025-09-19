Опубликован официальный постер UFC 321. Турнир возглавит бой Аспиналла и Гана

UFC представил официальный постер 321-го номерного турнира.

Ивент состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии пройдет поединок за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом .

В соглавном событии Вирна Яндироба и Маккензи Дерн подерутся за вакантный титул в женском минимальном весе.

