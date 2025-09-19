Фото
0

Опубликован официальный постер UFC 321. Турнир возглавит бой Аспиналла и Гана

UFC представил официальный постер 321-го номерного турнира.

Ивент состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии пройдет поединок за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом.

В соглавном событии Вирна Яндироба и Маккензи Дерн подерутся за вакантный титул в женском минимальном весе.

Аспиналл и Ган провели первую дуэль взглядов перед поединком на UFC 321

Осень – лучшее время, чтобы стать любителем ММА. Каждый найдет что-то для себя

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
logoUFC
logoТом Аспиналл
logoСирил Ган
logoUFC 321
logoМаккензи Дёрн
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Марчин Тыбура: «Не вижу никого, кто мог бы победить Аспиналла. Он еще долго будет на троне»
126 сентября, 15:10
Отец Тома Аспиналла: «По сравнению с боксерами, Том зарабатывает недостаточно. Хотя он один из лучших»
302 сентября, 17:08
Вэйли Чжан освободит пояс UFC в минимальном весе. За него подерутся Яндироба и Дерн
1129 августа, 08:35
Главные новости
Полиция арестовала сына Рэмпейджа Джексона за нападение на рестлера
125 минут назад
Царукян – об Усмане Нурмагомедове: «Он обязательно будет в топах UFC. Сильнейший легковес за пределами промоушена»
145 минут назад
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 07:00
Арман Царукян: «Топурия не захочет драться со мной. С Махачевым он может больше заработать и стать тройным чемпионом»
18вчера, 18:01
Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P по версии ESPN
вчера, 17:08
Майк Тайсон: «Я должен боксировать. Это все, что я умею. Я заработал больше денег в 50 лет, чем в 20»
10вчера, 15:33
Дана Уайт: «Джейк Пол против Джервонты Дэвиса – это смешно. Вам, ребята, надо биться с соперниками вашего размера»
вчера, 14:03
Алджамейн Стерлинг: «Я выиграл бой с Евлоевым, это факт»
9вчера, 13:50
Тайсон Фьюри: «Не могу поверить, что Хаттон умер таким молодым»
1вчера, 12:48
Леннокс Льюис: «Усик против Холифилда – это был бы один из лучших поединков в мире»
5вчера, 11:45
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30