Опубликован официальный постер UFC 321. Турнир возглавит бой Аспиналла и Гана
UFC представил официальный постер 321-го номерного турнира.
Ивент состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии пройдет поединок за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом.
В соглавном событии Вирна Яндироба и Маккензи Дерн подерутся за вакантный титул в женском минимальном весе.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
