Арман Царукян провел тренировку с «Краснодаром»

Боец UFC Арман Царукян провел тренировку с игроками «Краснодара».

В последний раз Арман Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

