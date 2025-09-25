Фото
Арман Царукян провел тренировку с «Краснодаром»

Боец UFC Арман Царукян провел тренировку с игроками «Краснодара».

В последний раз Арман Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

«Это не Арман! Это его брат!» Царукян задушил до отключки чемпиона UFC – как это было на арене

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Краснодар»
