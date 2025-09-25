  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Джонс будет тренировать олимпийского чемпиона по вольной борьбе Стивсона: «Буду рад добавить титул тренера чемпиона мира в резюме»
0

Джонс будет тренировать олимпийского чемпиона по вольной борьбе Стивсона: «Буду рад добавить титул тренера чемпиона мира в резюме»

Джонс рассказал, что стал тренером чемпиона по вольной борьбе Гейбла Стивсона.

«Дело не в том, сможет ли он стать чемпионом в UFC, а в том – когда. Я нашел своего человека, буду рад добавить титул тренера чемпиона мира в резюме», – написал экс-чемпион UFC Джон Джонс.

25-летний Гейбл Стивсон дебютировал в ММА в сентябре, победив техническим нокаутом в первом раунде Брайдена Патерсона на турнире LFA 217. Стивсон – олимпийский чемпион по вольной борьбе.

Кормье объяснил, почему хочет видеть Джонса на турнире в Белом доме: «Мы хотим смотреть на то, что дарит хорошие эмоции»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Джона Джонса
logoДжон Джонс
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кормье объяснил, почему хочет видеть Джонса на турнире в Белом доме: «Мы хотим смотреть на то, что дарит хорошие эмоции»
222 сентября, 09:58
Том Аспиналл: «В UFC мне много раз говорили: «Бой с Джоном Джонсом будет через три месяца»
121 сентября, 13:01
Даниэль Кормье: «Уайт должен позволить Джонсу драться в Белом доме. Нам нужны победы американцев»
721 сентября, 07:53
Главные новости
Мераб Двалишвили: «После боя с Сэндхагеном, он начал говорить гадости про меня и других бойцов. Он избалован»
130 минут назад
Анкалаев ответил Перейре: «Я даю ему реванш, он должен быть благодарен. Пять раундов я делал с ним все, что хотел»
12сегодня, 08:35
Шавкат Рахмонов хочет подраться в начале 2026 года
сегодня, 08:19
Пэдди Пимблетт: «Царукян – настоящий легковес, у него лучше борьба, чем у Илии. Арман – более сложный соперник»
сегодня, 07:02
UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои
20сегодня, 07:00
Тим Цзю – о поражении в реванше с Фундорой: «Нужно было изменить тактику. Думал, что он будет отступать, а он, наоборот, давил. Сделал перестановки в команде»
3вчера, 18:17
Сидельников – о поединке Немкова и Феррейры: «Думаю, что поединок быстро закончится. Вадим либо изобьет Ренана, либо задушит»
2вчера, 17:29
Вадим Немков подерется с Ренаном Феррейрой за титул чемпиона PFL в тяжелом весе. Бой состоится 13 декабря в Лионе
11вчера, 15:38
Алексеева – о возможном возвращении Раузи в UFC: «Ронда хоть и была больше про хайп, но она популяризировала женские бои. Ей будет очень сложно снова стать чемпионкой»
8вчера, 15:11
Усик готов драться с Полом: «Скоро закрою главу под названием «Бокс» и буду ждать тебя в клетке»
13вчера, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30