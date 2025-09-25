Джонс будет тренировать олимпийского чемпиона по вольной борьбе Стивсона: «Буду рад добавить титул тренера чемпиона мира в резюме»
Джонс рассказал, что стал тренером чемпиона по вольной борьбе Гейбла Стивсона.
«Дело не в том, сможет ли он стать чемпионом в UFC, а в том – когда. Я нашел своего человека, буду рад добавить титул тренера чемпиона мира в резюме», – написал экс-чемпион UFC Джон Джонс.
25-летний Гейбл Стивсон дебютировал в ММА в сентябре, победив техническим нокаутом в первом раунде Брайдена Патерсона на турнире LFA 217. Стивсон – олимпийский чемпион по вольной борьбе.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Джона Джонса
