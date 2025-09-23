Двалишвили – о бое с Сэндхагеном: «Рассчитываю на победу нокаутом. Скорее всего, бой пройдет в стойке»

Мераб Двалишвили хочет нокаутировать Кори Сэндхагена.

«Я рассчитываю на победу нокаутом, потому что сейчас работаю над ударной техникой. Скорее всего, бой пройдет в стойке.

Я хочу сделать все возможное, чтобы победить, но независимо от результата буду счастлив. Выложусь по полной. Даже если он победит меня, я буду рад за него, он отличный соперник», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.

В ночь с 4 на 5 октября Двалишвили проведет титульную защиту против Кори Сэндхагена . Бой пройдет в соглавном событии турнира UFC 320.

