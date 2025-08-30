Себастьян Фундора подерется с Китом Турманом 25 октября в Лас-Вегасе

Объявлен следующий поединок Себастьяна Фундоры.

Чемпион WBC в первом среднем весе Себастьян Фундора (23-1-1, 15 КО) проведет следующий бой против бывшего чемпиона мира в полусреднем весе Кита Турмана (31-1, 23 КО). Поединок состоится 25 октября и в Лас-Вегасе.

Фундора в июле досрочно победил Тима Цзю.

Турман в марте нокаутировал Брока Джарвиса.

