Тим Цзю – о поражении Фундоре: «Отдал всего себя. Поздравляю Себастьяна, который этим вечером был лучшим на ринге»
Тимофей Цзю поздравил Себастьяна Фундору с победой в реванше.
«Я отдал всего себя. Поздравляю Себастьяна Фундору, который этим вечером был лучшим на ринге», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Тимофей Цзю.
Напомним, в ночь на 20 июля Тим Цзю проиграл в реванше Себастьяну Фундоре. У австралийца третье поражение в последних четырех боях.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Тима Цзю
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