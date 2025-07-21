Машьянов – о Тиме Цзю: «Как ни печально, но Тимофею надо завязывать с боксом, чтобы заняться чем-то другим»

Тренер Дмитрия Бивола считает, что Тиму Цзю лучше закончить спортивную карьеру.

«Все понимали, что Цзю не такого уровня боксер, которого можно было прочить в звезды.

Как ни печально, но Тимофею надо завязывать с боксом, чтобы заняться чем-то другим. И так было слишком много неоправданных оваций и ожиданий от него. Возводили-возводили его на пьедестал, а как он столкнулся с более-менее нормальным оппонентом, оказалось, что не то, что пьедестала нет, фундамент еще не залит», – сказал тренер Геннадий Машьянов .

Напомним, в ночь на 20 июля Тим Цзю проиграл в реванше Себастьяну Фундоре. У австралийца третье поражение в последних четырех боях.

Тим Цзю – о поражении Фундоре: «Отдал всего себя. Поздравляю Себастьяна, который этим вечером был лучшим на ринге»

Тим Цзю опять проиграл, хотя обещал «срубить дерево» – его угол остановил избиение