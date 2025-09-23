Иэн Гэрри: «У Маддалены есть шанс нокаутировать Ислама»
Иэн Гэрри назвал фаворита в бою Ислама Махачева и Джека Деллы Маддалены.
«Ислам феноменален во всем и продолжает прогрессировать, но то же самое можно сказать и о Джеке. Чувствую, что разница в габаритах сыграет роль. У Маддалены есть шанс нокаутировать Ислама», – сказал боец UFC Иэн Гэрри.
Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.
