Даниэль Кормье: «Если бы не травмы, Веласкес стал бы величайшим тяжеловесом в истории»

Даниэль Кормье считает, что Кейн Веласкес мог стать лучшим тяжеловесом в истории.

«Кейн был лучшим. Я никогда не видел ничего подобного. Его подход к тренировкам, технический арсенал... Он умел все. Если бы у него не было травм, он стал бы величайшим тяжеловесом в истории», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Кейн Веласкес – бывший чемпион UFC в тяжелом весе, его рекорд в ММА – 14-3. Последний бой в UFC Кейн провел в феврале-2019, проиграв Фрэнсису Нганну нокаутом в первом раунде.

