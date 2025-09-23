Даниэль Кормье: «Если бы не травмы, Веласкес стал бы величайшим тяжеловесом в истории»
Даниэль Кормье считает, что Кейн Веласкес мог стать лучшим тяжеловесом в истории.
«Кейн был лучшим. Я никогда не видел ничего подобного. Его подход к тренировкам, технический арсенал... Он умел все. Если бы у него не было травм, он стал бы величайшим тяжеловесом в истории», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.
Кейн Веласкес – бывший чемпион UFC в тяжелом весе, его рекорд в ММА – 14-3. Последний бой в UFC Кейн провел в феврале-2019, проиграв Фрэнсису Нганну нокаутом в первом раунде.
Экс-чемпион UFC получил пять лет тюрьмы – стрелял в мужчину, обвиняемого в растлении его ребенка. Справедливо?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMAmania
