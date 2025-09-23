Ислам Махачев встретился с Доном Фраем
Ислам Махачев встретился с 59-летним экс-бойцом ММА Доном Фраем.
Дон Фрай дебютировал в UFC в 1996 году, также он выступал в Pride. Фрай ушел из ММА в 1997 году и продолжил карьеру в реслинге.
Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322 16 ноября.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Ислама Махачева
